İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Almanya ve İtalya hariç güne pozitif başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 380,60 puan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 1,58 düşüşle 12.163,01 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.517,25 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 artışla 5.320,56 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,49 primle 9.431,78 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 azalışla 20.875,26 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

