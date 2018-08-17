İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 yükselişle 381,63 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 artışla 12.233,36 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 7.554,25 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 azalışla 20.517,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.351,25 puanda ve İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,12 primle 9.440,36 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi temmuz ayı enflasyon verisi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

