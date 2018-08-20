İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artışla 381,86 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 yükselişle 12.255,54 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 7.574,23 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 artışla 5.360,81 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,34 primle 9.451,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 primle 20.438,23 puanda bulunuyor.
Analistler, analistler bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve pay piyasalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını kaydetti.
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