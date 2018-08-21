İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne pozitif seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 383,12 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,19 yükselişle 12.352,20 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.592,23 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.382,12 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,24 primle 9.494,23 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 primle 20.535,32 puanda bulunuyor.
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