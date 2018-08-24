İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem güne pozitif seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 yükselişle 383,92 puanda seyrederken, beklentilere paralel açıklanan Almanya büyüme verisinin ardından DAX endeksi de yüzde 0,17 primle 12.390,23 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.563,36 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 değer kazancıyla 20.722,36 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,17 yükselişle 5.429,80 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,38 primle 9.601,25 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.
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