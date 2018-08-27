İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 artışla 384,79 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 artışla 12.466,59 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 kazançla 5.457,07 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 9.880,10 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 20.776,13 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesinin ardından piyasaların pozitif bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

