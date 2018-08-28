İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 386,70 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 artışla 12.591,83 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 kazançla 5.489,23 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 9.666,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 artışla 20.8001,32 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
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