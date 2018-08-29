İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 yükselişle 385,87 puanda seyrederken, Almanya DAX endeksi yüzde 0,07 primle 12.537,01 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 7.625,36 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 5.491,25 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 20.634,72 puanda, İspanya'da IBEX endeksi ise yüzde 0,29 düşüşle 9.579,36 puanda bulunuyor.

Analistler, Brexit endişelerinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

