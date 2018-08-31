İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 384,64 puanda seyrederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54 düşüşle 12.494,25 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 7.492,32 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 5.463,35 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalışla 20.481,12 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,13 düşüşle 9.454,15 puanda bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dünya borsalarının negatif seyir izlediğini ifade etti.

Brexit ve İtalyan bankalarına ilişkin riskler ile gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarının yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve enflasyon ile ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

