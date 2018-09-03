İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Stoxx Europe 600 endeksi yatay seyirle 382,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.460,11 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 azalışla 12.344,08 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 5.402,79 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 artışla 20.315,83 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 kazançla 9.419,80 puanda seyrediyor.
Analistler, Brexit'e ilişkin endişelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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