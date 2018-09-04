İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 383,97 puanda seyrederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 primle 12.399,56 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,24 değer kazancıyla 7.522,08 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.426,90 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,93 yükselişle 20.578,25 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,52 artışla 9.422,25 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, Brexit ile ilgili endişelerin ve İtalya'daki ekonomik sorunların da yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam edeceğini söyledi.

