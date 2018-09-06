İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 azalarak 374,26 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 12.002,32 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.364,26 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalışla 5.255,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 20.532,26 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,76 gerilemeyle 9.232,60 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak veriler, azalmasına karşın piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam eden jeopolitik ve siyasi gerilimin izleneceğini bildirdi.

