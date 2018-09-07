İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 373,59 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 artışla 11.974,93 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.258,22 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 9.228,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 artışla 20.574,50 puanda bulunuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise güne yüzde 0,05 azalışla 7.314,20 puana geriledi.
Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi 2. çeyrek büyüme ile ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların odağında olacağını ifade etti.
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