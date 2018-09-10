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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 373,04 puan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,10 gerileyerek 11.947,75 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 7.274,26 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalışla 5.245,10 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,09 gerilemeyle 9.163,36 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21 artışla 20.491,23 puanda bulunuyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü açıklanacak Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faiz kararlarının takip edileceğini bildirdi.

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