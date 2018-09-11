İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç pozitif başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 375,74 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,20 primle 12.010,36 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 artışla 5.283,10 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,21 primle 9.292,56 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 20.957,35 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,09 düşüşle 7.272,26 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Perşembe günkü Avrupa ve İngiltere merkez bankaları toplantılarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, bugün ve yarın pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.
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