İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne pozitif başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla 375,97 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,18 primle 11.993,12 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 5.305,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 20.882,36 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 primle 7.282,23 puanda, İspanya'da IBEX endeksi ise yüzde 0,02 azalışla 9.284,56 puanda bulunuyor.
Analistler, Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.
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