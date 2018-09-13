İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde yatay seyirle 377,05 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 primle 12.027,12 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 5.331,45 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 20.911,23 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalışla 7.310,25 puanda, İspanya'da IBEX endeksi ise yüzde 0,04 artışla 9.310,36 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini bildirdi.
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