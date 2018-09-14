İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 377,67 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 primle 12.098,12 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 5.346,12 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 artışla 20.846,23 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 primle 7.310,25 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,25 değer kazancıyla 9.351,23 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi temmuz ayı dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
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