İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 azalışla 377,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 düşüşle 12.087,97 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 5.352,34 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 9.438,00 puanda işlem görürken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 azalışla 21.069,47 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,25 düşüşle 7.285,92 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını söyledi.
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