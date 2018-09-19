İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne pozitif seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 379,36 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 12.190,77 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 5.370,18 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 9.472,60 puanda işlem görürken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artışla 21.290,47 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,36 primle 7.327,09 puanda bulunuyor.

Analistler, İngiltere'de enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

