İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne pozitif başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 380,42 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 12.222,59 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.403,20 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 9.506,10 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artışla 21.367,12 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 primle 7.339,74 puanda bulunuyor.
Analistler, son zamanlarda Avrupa tarafında açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin borsalarda değer kazançlarına neden olduğunu kaydetti.
Brexit ile ilgili gelişmelerin piyasaların gündeminde olmaya devam edeceğini belirten analistler, konuya ilişkin açıklamaların takip edileceğini söyledi.
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