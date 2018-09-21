İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 384,16 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 12.415,82 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 5.475,07 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 9.622,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 artışla 21.540,86 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 primle 21.546,54 puanda bulunuyor.

Analistler, artan küresel risk iştahı ve ekonomik verilere ilişkin iyimserliklerin Avrupa borsalarındaki yükselişleri desteklediğini kaydetti.

Bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Bretix ile ilgili haber akışı ve açıklamaların da piyasaların gündeminde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

