İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne pozitif başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 382,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 12.370,47 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 5.482,72 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 9.554,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,50 artışla 21.448,80 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 primle 7.480,79 puanda bulunuyor.

Analistler, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmaların küresel risk iştahına doğrudan etki edeceğini ve piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yarın açıklanacak kararlarının da piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

