İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne sakin başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yatay seyirle 383,90 puan, Almanya'da DAX endeksi de önceki kapanışın hemen altında 12.374,26 puan oldu.

İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 9.483,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 azalışla 21.599,74 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.493,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de önceki kapanışın hemen altında 5.478,33 puanda bulunuyor.

Analistler, Avrupa tarafında avro/dolar paritesinin seyri ile Bretix sürecine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, ekonomik veri gündeminin zayıf olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını dile getirdi.

