İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 azalışla 384,17 puan, Almanya'da DAX endeksi de önceki kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 12.324,65 puan oldu.

İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.460,70 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,36 azalışla 21.371,76 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 7.500,12 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,18 gerileyerek 5.501,50 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırmasına karşın, karar metninden para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesinin çıkarılması ile büyüme ve faiz öngörülerinin yatırımcılar tarafından "şahin" olarak algılandığını, bunun da küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını dile getirdi.

İran ile ticarete ilişkin atılan adımlar ve ABD tarafından konuyla ilgili gelen sert açıklamaların da borsalardaki düşüşlerde etkili olduğunu ifade eden analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ise ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.

