İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe negatif başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azalışla 385,16 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50 değer kaybıyla 12.371,28 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 azalışla 5.506,40 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 9.444,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,17 düşüşle 21.042,59 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 azalışla 7.531,21 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.

