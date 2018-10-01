İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 383,61 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,31 değer kazancıyla 12.283,74 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.495,22 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 artışla 20.809,38 puanda, İspanya'da IBEX endeksi ise yüzde 0,08 azalışla 9.381,70 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 7.502,92 puanda bulunuyor.
Analistler, İtalya'nın ekonomik görünümü ve bankacılık sistemine ilişkin riskler ile İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ile Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.
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