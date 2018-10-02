İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne negatif seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 azalışla 381,87 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,81 değer kaybıyla 12.244,69 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 azalışla 5.467,26 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,45 düşüşle 20.317,30 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 9.326,40 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 7.472,96 puanda bulunuyor.

Analistler, İtalya'nın ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin devam ettiğini, bunun da hisse senedi piyasası üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

