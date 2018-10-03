İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne pozitif başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artışla 382,96 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 primle 7.491,02 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 5.489,32 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,35 primle 20.832,72 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 9.366,60 puanda bulunuyor.

Almanya'da pay piyasaları ise bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Analistler, İtalya'da bütçe ile ilgili gelişmeler ve açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, İtalya'da hükümetin bütçede değişikliğe gidebileceğine ilişkin beklentilerle iyimserliğin arttığını söyledi.

Analistler, bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

