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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, kürsel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 azalışla 381,87 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,30 değer kaybıyla 12.246,44 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 054 azalışla 5.461,15 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 20.651,23 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 9.338,40 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 7.472,32 puanda bulunuyor.

Analistler, İtalya ile ilgili endişeler, yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını belirterek, bu durumun dünya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirten analistler, ABD ise haftalık işsizlik başvuruları ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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