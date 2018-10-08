İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 379,48 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,05 değer kaybıyla 12.240,53 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 5.410,1 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 20.580,32 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 9.303,60 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 7.406,10 puanda bulunuyor.

Analistler, yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını, bu durumun dünya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu, İtalya'ya ve Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam edeceğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi ve istihdam raporu verilerinin takip edileceğini söyledi.

