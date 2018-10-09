İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 372.79 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,13 değer kazancıyla 11.914,45 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 primle 5.308,56 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 19.950,32 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 9.235,60 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerinde 7.235,10 puanda bulunuyor.

Analistler dünkü düşüşün ardından Avrupa borsalarının bugüne tepki alımlarıyla başladığını kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını ifade eden analistler, Brexit ve İtalya'ya ilişkin haber akışının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

