İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 1,57 azalışla 361,35 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,06 değer kaybıyla 11.591,30 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüşle 5.137,17 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,26 azalışla 19.473,49 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,50 değer kaybıyla 9.025,60 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 azalışla 7.053,05 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, azalan küresel risk iştahı ile yükselen oynaklık endeksi (VIX) ve tahvil piyasasının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

