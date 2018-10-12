İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 artışla 362.51 puan oldu. Almanya'da da enflasyonun 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından DAX endeksi yüzde 1,01 değer kazancıyla 11.655,41 puan seviyelerinde seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 primle 5.152,92 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 artışla 19.559,78 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 9.235,60 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 kazançla 7.035,88 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

