İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 355,82 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,50 değer kaybıyla 11.354,73 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 azalışla 4.988,82 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,20 düşüşle 18.737,60 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,08 değer kaybıyla 8.711,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,83 gerileyerek 6.984,10 puanda bulunuyor.

Analistler, Brexit sürecine ilişkin belirsizlikler ile İtalya'nın bütçesine ilişkin gerilimin artarak devam ettiğini belirterek, bu durumun pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, oynaklığı artan parite ve tahvil faizlerinin seyrinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

