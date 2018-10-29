İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 353,10 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,68 değer kazancıyla 11.276,57 puan oldu.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,84 yükselişle 19.027 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,85 primle 8.804,40 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 artarak 6.985,42 puanda bulunuyor.
Analistler, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisinin Avrupa piyasalarının odak noktasında olacağını belirtti.
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