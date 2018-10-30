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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 356,17 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,42 değer kazancıyla 11.381,47 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 kazançla 4.995,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 19.113,80 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,28 primle 8.846,10 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.046,49 puanda bulunuyor.

Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in aralıkta genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla başlayan avrodaki değer kaybı bugün de sınırlı bir şekilde sürüyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1359'a kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda 1,1365 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, siyasi haber akışının da gündemi meşgul etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

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