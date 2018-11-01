İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 363,22 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,31 değer kazancıyla 11.483,23 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 5.098,57 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 yükselişle 19.164,03 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,50 primle 8.938,00 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,20 azalarak 7.714,15 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, bankanın faiz ve para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, karar metninde gelecek döneme ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

