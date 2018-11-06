İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere ve İtalya hariç güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 364,25 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,25 değer kazancıyla 11.523,45 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 7.100,42 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükselişle 5.106,05 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 azalışla 19.275,36 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,27 primle 9.013,10 puanda seyrediyor.
Analistler bugün piyasaların ABD'de gerçekleştirilecek ara seçimlere odaklandığını belirterek, Avrupa tarafında Avro Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.
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