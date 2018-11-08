İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 367,67 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,43 değer kazancıyla 11.628,00 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artarak 7.134,60 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.149,22 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 artışla 19.587,01 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,18 primle 9.184,30 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Kongresi ara seçimlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif politikalarını sınırlayabilecek bir sonuca işaret etmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında bulunduğunu ifade eden analistler, genel beklentinin faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğunu kaydetti.
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