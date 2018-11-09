İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 365,57 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,38 değer kaybıyla 11.482,95 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 azalarak 7.095,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 5.100,34 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 azalışla 19.361,01 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,69 kayıpla 9.113,30 puanda seyrediyor.

Analistler, politika faizini değiştirmeyen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonra faizlerde kademeli artışa gideceğine yönelik beklentilerin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

İtalya'nın bütçe planına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki düş kırıklığının yüksek sesle dile getirildiğini ifade eden analistler, bu konunun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini kaydetti.

Analistler, yarın dünya liderlerinin Fransa'da bir araya geleceğini anımsatarak, burada liderlerin ikili görüşmelerinden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odağına yerleştiğini, ayrıca bugün İngiltere'nin büyüme verisinin takip edileceğini dile getirdi.

