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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 363,19 puan oldu. Almanya'da ekim ayına ilişkin enflasyonun beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 2,5 artmasının ardından DAX endeksi, yüzde 0,47 değer kazanarak 11.379,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.065,51 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 5.083,84 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 artışla 19.217,75 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,30 primle 9.103,90 puanda seyrediyor.

Analistler, AB Komisyonu'nun, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesinin ardından verilen sürenin bugün dolduğunu belirterek, İtalya'nın, yeniden hazırlanmış nihai bütçe taslağını bugün Brüksel’de sunmasının beklendiğini ifade etti.

Avrupa'da Brexit ile ilgili tedirginliklerin de devam ettiğini aktaran analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Avrupa borsaları piyasalar

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