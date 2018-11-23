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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 353,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 kazançla 11.114,40 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.957,94 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 4.940,39 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 primle 18.666,56 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 8.920,00 puan seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin 27 liderinin, Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek, uzlaşılan anlaşmayı ve siyasi deklarasyonu imzalamak için pazar günü Brüksel'de bir araya geleceğini kaydeden analistler, İngiltere'de ise Brexit konusunda yeni referandum isteyen Halkın Oyu Platformu'nun Brexit anlaşmasını protesto etmek için attığı adımların takip edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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