İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 358,72 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40 kazançla 11.354,46 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.045,72 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 4.998,01 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 9.133,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,43 artışla 19.233,76 puanda bulunuyor.
Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasına ve ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandığını belirtti.
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