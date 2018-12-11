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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 artışla 341,92 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97 kazançla 10.726,00 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 6.770,46 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kazancıyla 4.783,82 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 8.695,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 primle 18.847,80 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin tarafından "ticaret görüşmelerinin devam ettirilmesi gerektiği" yönünde gelen açıklamalarla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Brexit ile ilgili gelişmelerin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini aktaran analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını ertelediğini, anlaşma şartlarında bazı esneklikler için May'in AB liderleriyle görüşmeler yapmasının beklendiğini kaydetti.

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