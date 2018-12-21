FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:36 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalışla 335,44 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,43 değer kaybıyla 10.565,13 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 kazançla 6.723,14 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 4.669,72 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 azalışla 8.578,21 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 düşüşle 18.423,81 puanda seyrediyor.

İtalya'nın bütçe sorunu gündemden çıksa da Brexit tartışmalarının sürmesi ve finans piyasalarına ilişkin endişelerle Avrupa piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade etti.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalıTÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı
Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttıKasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Kasım’da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.