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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 kayıpla 6.678,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kaybıyla 4.652,35 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 azalışla 8.528,00 puanda seyrediyor.

Almanya ve İtalya borsalarında bugün başlayan Noel tatili, yarın başlıca dünya borsalarının tamamıyla devam edecek.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle hafta boyunca piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini aktardı,

Analistler, İngiltere'nin üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılacağını vurgulayarak, bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağının ise belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

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