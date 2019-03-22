Avrupa borsaları

İngiltere'nin, ikinci ihtimal gerçekleşmesi durumunda 12 Nisan'dan önce AB'ye nasıl bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiği kaydedilen bildirgede, "AB Konseyi, İngiltere ve AB arasında 2018 Kasım'da varılan ayrılık anlaşmasının müzakereye açılmayacağını tekrar ifade ediyor." vurgusu yapıldı.

Analistler, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de faiz indimi yapabileceğine ilişkin fiyatlamaların pay piyasalarını desteklediğini dile getirdi. Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi takip edilecek.

