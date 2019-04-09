FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yatay seyirle 387,56 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 azalışla 11.941,20 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 7.436,07 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 5.458,85 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 artışla 9.448,73 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 kazançla 21.796,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini gümrük tarifeleri ile ilgili uyardığı haberleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği törpüledi.

Trump yönetiminin AB'yi yeni gümrük tarifeleri ile tehdit ettiği yönündeki haberler sonrası piyasalarda risk iştahı azalırken, bugün Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısı ve politik gelişmeler takip edilecek.

Avrupa'da Brexit kördüğümünün nasıl çözüleceği tartışmaları devam ediyor. İngiltere'nin Brexit için erteleme talebinin, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in desteğini arıyor.

Brexit anlaşmasına parlamentoda verilen ret kararları, yatırımcılardaki endişeleri artırırken, belirsizlikler İngiltere'de yatırımların ertelenmesine, hizmet, inşaat ve imalat sektörlerinin ivme kaybetmesine neden oluyor.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdiMart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyükTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.