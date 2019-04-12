İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 386,22 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31 kayıpla 11.898,34 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.422,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 5.476,72 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 azalışla 9.407,00 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 21.667,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşarak Brexit tarihini erteleyen İngiltere’yi toplumsal ve siyasi bölünmüşlük nedeniyle "hararetli" bir yaz beklediğini belirtti. İngiltere Başabakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasını mayısta parlamentodan geçirip 1 Haziran'da AB'den resmen ayrılmak istediğini söyleyen analistler, anlaşmanın tekrar parlamentodan geçmemesi halinde ülkeyi yeni referandum, erken seçim veya Brexit'in iptali seçeneklerinin beklediğini ifade etti.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer tarafından yürütülen ticaret müzakereleri konusunda yeni bir açıklama gelmemesinin risk iştahını azalttığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile de müzakerelere başlamak istediği yönündeki haberlerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

